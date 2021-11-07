نزاع مسلح عنيف بين أولاد العم يوقع ضحايا جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري عنيف بين أولاد العم في قرب محافظة ذي قار جنوبي العراق، اوقع قتيلين وثلاثة جرحى كحصيلة أولية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً مسلحاً عنيفاً اندلع بين أبناء عم من عشيرة (البو غانم) أحد عشائر آل زيرج دون معرفة سبب النزاع، في ناحية السلام التابعة المحافظة ميسان، والمحاذية لمحافظة ذي قار ".

وأضاف المصدر، أن "النزاع خلف حتى الآن قتيلين وثلاثة جرحى"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع بسبب شدتها وكثافة الرصاص فيها".