نزاع مسلح "عنيف" بين عشيرتي رئيس مجلس ميسان ومحافظها: اخطأ بلفظ الاسم (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي مركز المحافظة بين عشيرتي المحافظ ورئيس المجلس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع في ناحية العدل جنوبي ميسان بين عشيرتي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ بسبب (لفظ اسم) بالخطأ لرئيس المجلس في احد الفيديوهات التصويرية المباشرة له".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بحرق عدد من المنازل، فيما لم يعرف فيما إذا كان هناك قتلى بين الطرفين من عدمه، حيث تواجه القوات الامنية صعوبة في السيطرة على النزاع".