نزاع مسلح على امرأة يوقع قتلى وجرحى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بارتفاع ضحايا النزاع العشائري المسلح في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

قتيل وجريح في خلاف عشائري مسلح جنوبي العراق

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع العشائري في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار شهد تطوراً بعد اتساع رقعة الاشتباك المسلح نتيجة صراع على الزواج من (امرأة) وكسر النهوة العشائرية المفروضة عليها يوم أمس.

وبين أن قتيلين وأربعة جرحى سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة، والتي مازالت متواصلة.

وأكد أن القوات الامنية لا تستطيع التدخل لحل النزاع وفرض سلطة القانون بسبب شدة المعارك بين الطرفين.