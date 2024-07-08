نزاع مسلح شمالي بغداد.. إصابة شخصين وضبط ترسانة أسلحة

شفق نيوز/ شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة شخصين وضبط "ترسانة" اسلحة بعد نزاع مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية ضبطت كمية من الأسلحة الكبيرة والمتوسطة والخفيفة والقت القبض على شخصين تورطا بنزاع مسلح ضمن حي البساتين في منطقة الشعب شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر، أن النزاع أسفر عن إصابة شخصين من طرفي النزاع، فيما لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا النزاع، مشيرا الى إلى أن القوات الأمنية تواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.