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بسبب "تعليق على فيسبوك"..  نزاع دامٍ يقضي على ثلاثة  "أولاد عم" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-18T20:40:55+0000
بسبب "تعليق على فيسبوك"..  نزاع دامٍ يقضي على ثلاثة  "أولاد عم" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بمقتل 3 أشخاص "أولاد عم" اثر نزاع مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أخوين اثنين قاما بالهجوم على منزل ابن عمهم ضمن منطقة الحميدية في مدينة الصدر، شرقي بغداد"، مبيناً أن "تبادل اطلاق نار حصل بينهم، ما أسفر عن إصابة شقيقين وابن عمهما  بمناطق متفرقة من الجسم".

واشار الى "وفاتهم جميعاً بعد نقلهم الى المستشفى"،  لافتا الى ان "أحد المتوفين من الأشقاء منسوب لوكالة الاستخبارات، وابن العم منسوب لوزارة الدفاع".

وعزا المصدر سبب اندلاع النزاع المسلح إلى "مشكلة حصلت بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

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