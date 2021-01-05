نزاع قبلي يحول قرية لساحة حرب مفتوحة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء باندلاع نزاع قبلي مسلح في إحدى القرى بأطراف قضاء الخالص الواقع على بعد 17 كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قرية الجيزاني (6 كم شمال غربي الخالص) تحولت الى ساحة حرب ومواجهات بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة جراء نزاع عشائري لم يحسم منذ اكثر من عام ونصف".

وأشار المصدر إلى أن "الهلع والخوف دفعا سكان القرية الى ملازمة منازلهم وتحولها الى مدينة أشباح لا يسمع فيها إلا أزيز الرصاص دون اي تدخل من الاجهزة الامنية".

وأضاف أن مصادر تحدثت عن توجه قوة أمنية خاصة الى مكان الحادث لفض النزاع.

وتابع المصدر أن "حصيلة المواجهات لم تتضح حتى الان بسبب مخاوف الوصول الى مكان الاشتباكات العنيفة وسط ذعر وتساقط للرصاص الحي على بعض المنازل والاماكن العامة".

ويعود النزاع الى عام 2019 بسبب نزاع على قطعة ارض تطور الى خلافات ومواجهات بالاسلحة والالات الحادة والتي تسببت بمقتل شاب ثلاثيني.

ولم تفلح الجهود العشائرية منذ ذلك الحين بفض النزاع او ايجاد حلول تسوية لحقن الدماء والتصالح الاجتماعي.