سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نزاع قبلي يحول قرية لساحة حرب مفتوحة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-01-05T15:07:31+0000
نزاع قبلي يحول قرية لساحة حرب مفتوحة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء باندلاع نزاع قبلي مسلح في إحدى القرى بأطراف قضاء الخالص الواقع على بعد 17 كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قرية الجيزاني (6 كم شمال غربي الخالص) تحولت الى ساحة حرب ومواجهات بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة جراء نزاع عشائري لم يحسم منذ اكثر من عام ونصف".

وأشار المصدر إلى أن "الهلع والخوف دفعا سكان القرية الى ملازمة منازلهم وتحولها الى مدينة أشباح لا يسمع فيها إلا أزيز الرصاص دون اي تدخل من الاجهزة الامنية".

وأضاف أن مصادر تحدثت عن توجه قوة أمنية خاصة الى مكان الحادث لفض النزاع.

وتابع المصدر أن "حصيلة المواجهات لم تتضح حتى الان بسبب مخاوف الوصول الى مكان الاشتباكات العنيفة وسط ذعر وتساقط للرصاص الحي على بعض المنازل والاماكن العامة".

ويعود النزاع الى عام 2019 بسبب نزاع على قطعة ارض تطور الى خلافات ومواجهات بالاسلحة والالات الحادة والتي تسببت بمقتل شاب ثلاثيني.

ولم تفلح الجهود العشائرية منذ ذلك الحين بفض النزاع او ايجاد حلول تسوية لحقن الدماء والتصالح الاجتماعي.

related

ضربات جوية تدمر 3 اوكار لـ"داعش" في ديالى

Date: 2020-11-17 14:33:42
ضربات جوية تدمر 3 اوكار لـ"داعش" في ديالى

ديالى.. فريق أمني خاص يفكك "عصابة القروض"

Date: 2020-10-02 19:16:40
ديالى.. فريق أمني خاص يفكك "عصابة القروض"

القوات العراقية تتحصن من "بؤرة الدم" وتحقق تفوقاً جديداً في سلسلة جبال

Date: 2020-11-10 08:11:58
القوات العراقية تتحصن من "بؤرة الدم" وتحقق تفوقاً جديداً في سلسلة جبال

مراهقة وامرأة تنتحران شنقاً في العراق

Date: 2020-09-18 17:32:48
مراهقة وامرأة تنتحران شنقاً في العراق

مجهولون يغتالون جندياً بديالى.. والإطاحة بداعشي "خطير" في كركوك

Date: 2020-10-28 19:49:37
مجهولون يغتالون جندياً بديالى.. والإطاحة بداعشي "خطير" في كركوك

ديالى تنفجر بوجه صلاح الدين وتطالبها بإنهاء "اوكار الموت"

Date: 2020-08-31 09:42:42
ديالى تنفجر بوجه صلاح الدين وتطالبها بإنهاء "اوكار الموت"

مجهولون يستقلون دراجة نارية يُجهزون على مدني بديالى

Date: 2020-11-13 16:03:07
مجهولون يستقلون دراجة نارية يُجهزون على مدني بديالى

ثلاث ضحايا احدهم رجل أمن بحوادث مختلفة في ديالى

Date: 2020-09-24 18:44:11
ثلاث ضحايا احدهم رجل أمن بحوادث مختلفة في ديالى