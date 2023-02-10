نزاع عنيف داخل مقهى يخلف 9 جرحى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بإصابة 9 أشخاص اثر نزاع عنيف اندلع داخل مقهى في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً عنيفاً اندلع في قضاء سوق سوق الشيوخ في ساعة متاخرة من ليلة أمس داخل مقهى قرب تقاطع الوائلي وسط القضاء"، موضحاً ان "الشجار وقع بين صاحب المقهى واشخاص اخرين اثر خلاف سابق بينهما".

ولفت المصدر الى ان "حصيلة الشجار كانت سقوط 9 جرحى من الزبائن في المقهى، بينهما (2) طعن بسكين، و (7) آخرين باطلاق نار".

واشار الى "تدخل قوات الشرطة لفض النزاع، واعتقال عدد من المشاركين بالشجار، فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".