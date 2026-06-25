نزاع على قطعة أرض يشعل اشتباكاً مسلحاً في كركوك.. قتيل وثلاثة جرحى

شفق نيوز- كركوك

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، فجر الخميس، إثر اشتباك مسلح اندلع بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض في منطقة بنجا علي وسط مدينة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من الأشخاص قدمت من قضاء جمجمال إلى منطقة بنجا علي، ودخلت في خلاف مع صاحب قطعة أرض متنازع عليها، قبل أن يتطور الموقف إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل المواطن قادر معروف (60 عاماً)، وإصابة شقيقه المنتسب في الشرطة، وهو صاحب قطعة الأرض، بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر إلى إصابة شخص من الطرف الآخر، إضافة إلى إصابة أحد الوسطاء الذين تدخلوا لاحتواء الخلاف.

وأكد أن قوة أمنية فرضت طوقاً أمنياً في محيط الحادث، وبدأت بملاحقة المتهمين الفارين، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.