نزاع على أرض وأصدقاء متورطون.. جريمتا قتل في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بمقتل شخصين أحدهما خرج مع أصدقائه ثم وجدت جثته في حديقة عامة وعليها إطلاقات نارية، والأخرى نتيجة نزاع على أرض زراعية شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً بعمر عشرين عاماً ويدعى (ح، أ) قتل بثلاث طلقات عندما كان مع ثلاثة من أصدقائه في حي الحرية، حيث تم العثور على جثته في حديقة عامة".

وتابع المصدر، أن "قوة من الشرطة ألقت القبض على الأصدقاء الثلاثة الذين كانوا برفقة الشاب عندما كان خارج منزله، للتحقيق معهم ومعرفة ملابسات الحادثة".

وفي السياق، أكد مصدر ثان، للوكالة، أن "شاباً في عمر 39 عاماً يدعى (ه – ع) تعرض للقتل بسبب نزاع على أرض زراعية تطور إلى إطلاق نار في منطقة شوان (45 كم شمال كركوك)".

وأكد المصدر، أن "الجثة نُقلت إلى الطب العدلي وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث لملاحقة الجناة والقبض عليهم".