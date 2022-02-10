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نزاع عشائري يوقع اصابات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-10T11:01:01+0000
نزاع عشائري يوقع اصابات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن نزاعاً عشائرياً أوقع اصابات في محافظة ميسان جنوبي العراق.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً اندلع، صباح اليوم، بين عشيرتين ضمن قضاء الكحلاء في ميسان، واسفر حتى الآن عن تسجيل اصابتين كحصيلة اولية، مشيراً إلى أن قوات أمنية تحاول فض النزاع.

 وشهدت ميسان صباح اليوم، مقتل شاب بهجوم نفذه مسلحون ضمن ناحية العزيز ولاذوا بالفرار، فيما تفيد المعلومات الأولية بأن سبب الحادث يعود إلى ثأر عشائري.

وتأتي هذه الاحداث غداة مقتل أحد عناصر سرايا السلام على يد مجهولين في العمارة، كما اغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها اغتالوا الخميس حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة أمس الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.

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