نزاع عشائري يخلف قتيلاً و4 جرحى جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في نزاع عشائري ما تطلب تدخل قوة أمنية كبيرة للسيطرة على الأوضاع، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين أفراد من عشيرة الفرطوس في قضاء المجر الكبير جنوبي ميسان بسبب خلاف قديم تجدد اليوم، وتم استخدام مختلف أنواع الأسلحة فيه ما أسفر عن سقوط ضحية ومصابين".

وأشار إلى أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي، فيما باشرت بحملات دهم وتفتيش لموقع النزاع العشائري بحثاً عن المتسببين به".