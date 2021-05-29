سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نزاع عشائري يتسبب بحرق منزلين في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T12:35:33+0000
نزاع عشائري يتسبب بحرق منزلين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بإحراق منزلين في قضاء الشطرة شمالي محافظة المحافظة بسبب نزاع عشائري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين أفراد من عشيرتي العويس، انتهى بحرق منزلين، دون وقوع إصابات بشرية".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع يعود إلى حادثة قتل وقعت قبل أيام بهجوم مسلح في منطقة حاوي العباس في الشطرة، حيث أقدم أهل المجني عليه على حرق دور الجناة".

وأضاف، أن "قوات أمنية كبيرة أرسلتها قيادة شرطة ذي قار، للسيطرة على النزاع، ومنع تطوره".

related

5 قتلى وجرحى في نزاع عنيف بذي قار

Date: 2021-03-22 17:57:00
5 قتلى وجرحى في نزاع عنيف بذي قار

"حوت ذي قار" يبتلع نزيلا "إرهابيا" ومقتل شخص بنزاع وتسجيل محاولة انتحار

Date: 2021-04-29 12:09:10
"حوت ذي قار" يبتلع نزيلا "إرهابيا" ومقتل شخص بنزاع وتسجيل محاولة انتحار

كشف تفاصيل وحصيلة النزاع العنيف في ذي قار

Date: 2021-03-22 21:06:10
كشف تفاصيل وحصيلة النزاع العنيف في ذي قار

مسلحو قبيلة يجتاحون أحد أقضية ذي قار خلال نزاع عشائري "طاحن"

Date: 2021-04-02 19:36:30
مسلحو قبيلة يجتاحون أحد أقضية ذي قار خلال نزاع عشائري "طاحن"

مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق

Date: 2019-09-19 12:17:16
مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق

فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

Date: 2021-02-25 04:39:17
فيديو .. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" ونجاة زعيم قبلي واصابة إثنين برفقته في محاولة اغتيال جنوبي العراق

مشاجرة أطفال تتحول إلى نزاع عشائري بذي قار يخلّف قتلى وجرحى

Date: 2021-03-25 10:40:57
مشاجرة أطفال تتحول إلى نزاع عشائري بذي قار يخلّف قتلى وجرحى

ذي قار.. تعرض منزل نائب لاستهداف بصاروخ قاذفة نتيجة نزاع عشائري

Date: 2021-03-19 05:26:53
ذي قار.. تعرض منزل نائب لاستهداف بصاروخ قاذفة نتيجة نزاع عشائري