نزاع عشائري يتسبب بحرق منزلين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بإحراق منزلين في قضاء الشطرة شمالي محافظة المحافظة بسبب نزاع عشائري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين أفراد من عشيرتي العويس، انتهى بحرق منزلين، دون وقوع إصابات بشرية".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع يعود إلى حادثة قتل وقعت قبل أيام بهجوم مسلح في منطقة حاوي العباس في الشطرة، حيث أقدم أهل المجني عليه على حرق دور الجناة".

وأضاف، أن "قوات أمنية كبيرة أرسلتها قيادة شرطة ذي قار، للسيطرة على النزاع، ومنع تطوره".