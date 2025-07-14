نزاع عشائري مسلح يقطع طريقاً استراتيجياً جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري مسلح في ناحية العزير جنوب محافظة ميسان، تخلله تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين المتنازعين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن النزاع تسبب بقطع الطريق الحيوي الرابط بين قضاء القرنة شمالي البصرة والمنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي بين المحافظتين، ما أدى إلى توقف حركة المركبات وعرقلة التنقل في المنطقة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى موقع الاشتباك في محاولة لاحتواء الموقف وفرض السيطرة.