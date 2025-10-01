القوات الأمنية تطلب تعزيزات.. اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة مواطنين اثنين واندلاع النيران في أحد المنازل جراء نزاع عشائري عنيف شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المصابين ليس له علاقة بطرفي النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الكحلاء شرقي محافظة ميسان، والذي تطور لاحقاً لإحراق أحد المنازل المتروكة، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بالتدخل، لكن محاولتها باءت بالفشل، فيما طلبت تعزيزات أمنية للسيطرة على مكان النزاع العشائري".