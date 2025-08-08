نزاع عشائري عنيف في ميسان وقوات الأمن تواجه صعوبة في السيطرة

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني مساء الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف في محافظة ميسان، أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، وسط استمرار التوتر في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين عشيرتي السادة الغوالب والحريشيين في منطقة الخمس ضمن ناحية السلام جنوبي ميسان"، مشيراً إلى أن "النزاع جاء على خلفية ثأر عشائري قديم بين الطرفين".

وأضاف أن "قوات أمنية كبيرة توجهت إلى موقع النزاع في محاولة لاحتوائه"، مبيناً أن الوضع لا يزال متوتراً، وسط صعوبات تواجهها القوات الأمنية في فرض السيطرة على المنطقة.