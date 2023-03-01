نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "النزاع وقع في منطقة الكرماشية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، بين عشيرتي الدبات وآل شنين، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة"، لافتا إلى ان "قوة امنية تحاول السيطرة على النزاع، لكنها تتقدم ببطئ بسبب كثافة النيران بين الطرفين".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب باصابة 4 أشخاص بحصيلة اولية النزاع، فيما لم يعرف سبب اندلاعه لغاية الآن".