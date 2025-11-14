نزاع عشائري على منصب محلي يُخلِّف جرحى وتوتراً امنياً جنوبي ميسان

شفق نيوز - ميسان

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الجمعة، بسقوط جرحى جراء اندلاع نزاع عشائري "عنيف" جنوبي محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً اندلع في ناحية "العدل" جنوبي ميسان أُستخدمت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة أسفر عن سقوط اربعة جرحى وحرق منزلين، مبينا أن، النزاع اندلع بين الطرفين بسبب خلاف على منصب محلي في الناحية.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش احكمت سيطرتها على ناحية العدل ومنعت الخروج والدخول إليها منذ فجر اليوم (وحتى وقت كتابة الخبر) بسبب توتر الوضع الأمني في الناحية.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.