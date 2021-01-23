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نزاع عشائري على أرض زراعية يخلف جرحى في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-01-23T07:13:26+0000
نزاع عشائري على أرض زراعية يخلف جرحى في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بأن عدداً من الجرحى سقطوا نتيجة نزاع عشائري حول أرض زراعية شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " نزاعاً عشائرياً وقع في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية بين أبناء عشيرة ال ابراهيم، واستخدمت خلاله الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتاً إلى أن "النزاع كان بسبب خلاف على أرض زراعية".

وأضاف المصدر، أن "المعركة العشائرية سقط فيها جريحين"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى مستشفى لتلقي العلاج، وباشرت بملاحقة الجناة الذي لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة ".

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