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نزاع عشائري طاحن يندلع في النجف وينتقل الى مركزها

Category: أمـن

Date: 2022-07-19T18:09:38+0000
نزاع عشائري طاحن يندلع في النجف وينتقل الى مركزها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري طاحن في المحافظة انتقل من إحدى النواحي لمركز المدينة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع، مساء اليوم بين عشيرتي العوادل والحجام، في منطقة العوادل بناحية العباسية جنوبي محافظة النجف".

وبين المصدر، أن "النزاع العشائري انتقل لمركز المدينة، عندما لاحقت عجلتين نوع صالون، وفتحت النار على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية نوع ستوتة قرب كلية العلوم واصابتهما إصابات بليغة نقلوا على اثرها لمستشفى الفرات"، مضيفاً أن "الهجوم على الشخصين كان بسبب النزاع العشائري الذي اندلع في ناحية العباسية".

وأكد المصدر الأمني، أن "قوة أمنية اقتحمت مركز النزاع وفرضت السيطرة عليه".

 

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