أحدهم مدير بمفوضية الانتخابات.. نزاع عشائري طاحن يخلّف 4 قتلى وجرحى بذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري طاحن شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعاً عشائرياً اندلع بمنطقة البو عيد بين قريتين في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين، أن "النزاع أسفر عن مقتل أحد السادة الوجهاء دخل وسيطاً لحل الحادثة بين الطرفين، إلا أنه تلقى رصاصة انهت حياته على الفور، فيما اصيب 3 آخرين بجروح من طرفي النزاع"، مشيرا إلى أن "الوجيه المقتول هو معاون مدير مكتب مفوضية انتخابات الغراف بمحافظة ذي قار".

وتابع المصدر، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة المجنى عليه للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، ونقل الجرحى للمشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته".