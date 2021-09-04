نزاع عشائري طاحن في محافظة ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم السبت، بوقوع نزاع عشائري طاحن جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "نزاعا عشائريا طاحن وقع بين أفراد من عشيرة (البو علي) بناحية العدل التابع لقضاء المجر الكبير جنوبي محافظة ميسان".

وبين المصدر، أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة وتسبب بقطع الطريق الرابط بين قضاء المجر وناحية العدل بشكل كلي"، لافتا إلى أن "أسباب اندلاع النزاع ما تزال مجهولة".

وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية تواجه صعوبة في الوصول إلى مكان الحادث بسبب قطع الطرق المؤدية إليه، نتيجة شدة النزاع العشائري".