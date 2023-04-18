نزاع عشائري طاحن في ميسان ومسلحون يجهزون على راعية في واسط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاع طاحن على الحدود الرابطة مع محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "النزاع اندلع بناحية السلام المحاذية لمحافظة ذي قار، بين افراد من عشيرة البو كريم، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

َوبين المصدر، ان "النزاع تسبب حتى الآن، بمقتل شخصين (رجل وامرأة) وإصابة شخص ثالث بجروح"، لافتا إلى ان "الأجهزة الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع".

وعلى صعيد آخر، أجهز مسلحون مجهولون على امرأة ترعى الأغنام على طريق الكوت بالحي قرب الموقع العسكري، وأقدموا على سرقتها اغنامها.