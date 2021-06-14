نزاع عشائري "طاحن" بسبب ملعب كرة قدم في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بوقوع نزاع عشائري طاحن جنوبي المحافظة بين عشيرتي الزرگان وال شميس.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بسبب الخلافات على ملعب لكرة القدم".

وبين المصدر، أن "النزاع تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على مكان الحادث وقامت بمداهمة منازل الجناة، لكنها لم تستطع اعتقالهم بسبب الهروب إلى جهة مجهولة".