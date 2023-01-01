نزاع عشائري طاحن استمر ساعتين.. قوة امنية تقتحم بلدة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الجبايش في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري طاحن وسط المدينة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعاً عشائرياً مسلحاً طاحناً اندلع ظهر اليوم، بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار بين أبناء عم يطلق عليهم (اولاد حليم)"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه الاسلحة الثقيلة مثل سلاح (ار بي جي 7)، دون معرفة أسباب اندلاعه".

وبين المصدر، ان "النزاع استمر لساعتين"، مشيراً إلى أن "قوة امنية كبيرة اقتحمت قضاء الجبايش وفرضت سيطرتها بالقوة على منطقة الحادث".

وأوضح أن "القوة الامنية نفذت حملات دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 7 من المشاركين بالنزاع فيما تواصل البحث عن آخرين متورطين به ".