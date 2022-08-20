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نزاع تكريت العشائري.. إصابة ضابط كبير وانتشار أمني كثيف (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-08-20T04:52:26+0000
نزاع تكريت العشائري.. إصابة ضابط كبير وانتشار أمني كثيف (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة ضابط كبير نتيجة النزاع العشائري في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مشيرا الى انتشار أمني كثيف بالمدينة. 

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن ضابطا برتبة عقيد منسوب لقوات الرد السريع، أصيب بجروح نتيجة النزاع العشائري المسلح في تكريت، مبينا ان المصاب هو شقيق المنتسب الذي قتل ليل أمس نتيجة النزاع المسلح.

 وبين أن الضحية والمصاب كانا في "الاستراحة وليس اثناء الواجب".  

ولفت المصدر، إلى أن المدينة شهدت ليل أمس، انتشارا أمنيا كثيفا للقوات الأمنية والعسكرية على خلفية النزاع الذي حصل، مشيرا الى أن قائد عمليات صلاح الدين أشرف على عملية الانتشار والسيطرة على الوضع.

وليل أمس، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً قتل وأصيب اثنين آخرين نتيجة نزاع عشائري بحي الجمعية في تكريت.

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