نزاع "ال مغشغش" يودي بحياة مدرس ورصاصات مسلحين تصيب منتسباً في الحشد بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوفاة شخص نتيجة نزاع عشائري في محافظة ذي قار.

ووقت نزاع مساء الثلاثاء بين افراد من عشيرة ال مغشغش وسط ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية، بسبب خلافات تعود إلى تسعينيات من القرن الماضي، واستخدمت فيه أسلحة متوسطة، مما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً يدعى علي حاتم ال مغشغش وهو مدرس رياضيات توفي نتيجة إصابته بالنزاع.

وأضاف أن الجريح الثاني وهو طفل إصابته خطرة ويرقد بالمستشفى، بينما الثالث عدت إصابته بسيطة.

وعلى صعيد اخر، أطلق مسلحون مجهولون النار مساء الثلاثاء على عجلة منتسب بالحشد الشعبي على طريق بغداد- ديالى قرب منطقة الخويلص التابعة لقضاء الخالص 18 كم شمال غرب بعقوبة، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وبين مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان أسباب الحادث لم تتضح حتى الان.