نزاع الزعفرانية.. إصابة طفل والقبض على 21 شخصا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بسيطرة القوات الأمنية على نزاع مسلح جنوبي بغداد، أدى لإصابة طفل، فيما بين أنه جرى 21 شخصا حتى الآن لهم صلة بالنزاع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على نزاع اندلع في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، واعتقلت 21 شخصا من طرفي النزاع، وضبطت 8 بنادق استخدمت في النزاع".

وأضاف أن "النزاع أدى لأصابة طفل برصاصة في منطقة الظهر"، مؤكدا أن "العملية الأمنية مستمرة بحثا عن مطلوبين آخرين".

وكان مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء يوم الخميس، باندلاع نزاع عشائري في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، واستخدم فيه السلاح وجرى إطلاق نار كثيف.