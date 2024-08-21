نزاع "الزركة" يتسبب بإصابة إيرانيين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتفاصيل جديدة حول نزاع منطقة "الزركة" (الزرقة) الدامي في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع وقع بعد شجار في قاطع الزركة (في منطقة الحواتم) بين أولاد عمومة من عشيرة الحواتم لم تعرف أسبابه بعد.

وأضاف ان النزاع تسبب بمقتل شخص "حاتمي" وإصابة آخرين بينهم رجل إيراني بالإضافة إلى ابنته 16 عاماً، وطفله 10 أعوام، وكذلك امرأة إيرانية الجنسية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت متقدم من فجر يوم الخميس، اعتقال 53 متهماً من المتسببين في نزاع الزركة، وضبط اسلحة واعتدة.