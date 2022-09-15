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نزاعان مسلحان واحتراق مقر نفط واعتقال مبتز "صبي" جنوبي العراق 

Category: أمـن

Date: 2022-09-15T04:44:28+0000
نزاعان مسلحان واحتراق مقر نفط واعتقال مبتز "صبي" جنوبي العراق 

شفق نيوز/ افاد مصدر امني جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل نزاعين مسلحين واندلاع حريق بمقر تابع لشركة النفط الوطنية واعتقال مبتز الكتروني "صبي" بحوادث متفرقة في محافظتين جنوبيتين.  

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "منطقة گرمة علي شمالي محافظة البصرة شهدت، في ساعة متقدمة من ليل أمس،  نزاعا مسلحاً راح ضحيته شخصا واحد، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة"، لافتا إلى ان "النزاع اندلع بسبب خلافات عشائرية سابقة".

وعلى الصعيد ذاته، اندلع نزاع عشائري في ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "النزاع اندلع بسبب خلاف عشائري سابق بين طرفيه، حيث انتهى بحرق منزل وبستان لاحد طرفي النزاع".

كما أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حريقاً أتى على عدة كرفانات تابعة الى شركة الحفر العراقية في حقل الكطيعة النفطي غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني التابعة الى الحقل النفطي تمكنت من إخماده". 

وأشار إلى أن "الحريق خلف أضراراً مادية تمثلت في احتراق مخزن للأنابيب النفطية بالكامل، وحسب تقرير الدفاع المدني فإن الحريق ناتج عن تماس كهربائي داخلي". 

من جانب آخر، تمكنت القوات الامنية من الاطاحة بشخص مبتز يبلغ من العمر 13 عاما من اهالي قضاء زاخو أقصى شمالي البلاد. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مبتزا إلكترونيا تم اعتقاله داخل منزل فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وسط الناصرية، من قبل ذوي المشتكية وبالتعاون مع الأجهزة الامنية، كونه كان يبتزها بصور خاصة بها استطاع الحصول عليها عن طريق التواصل الاجتماعي".

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