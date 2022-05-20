نزاعان مسلحان للحفاظ على (سياج PRC ) والآخر على الموبايلات بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني ، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري بسبب سياج فاصل استخدمت فيه مختلف الاسلحة، فيما أصيب مدنيان في عملية سطو مسلح، في حادثين منفصلين بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بمنطقة حجام في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتي (آل ناهي وآل صليبي) واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

وأضاف المصدر، أن "النزاع اندلع بسبب خلاف على (سياج PRC) يفصل بين العشريتين، حيث انتهى النزاع بهدنة لمدة يومين إثنين".

وفي السياق ذاته أوضح المصدر، إن "افراد عصابة يستقلون دراجة نارية ويحملون آلات جارحة، هاجموا مدنيين اثنين في محاولة منهم للاستيلاء على هواتفهم النقالة، في منطقة الاسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، ما أدى الى إصابة المدنيين بجروح"، مبينا ان "قوة امنية نقلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن الجناة الذين فروا الى جهة مجهولة".