نزاعان عشائريان في ميسان يسفران عن إصابة 6 بينهم عناصر أمن

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، بتسجيل ست إصابات، بينها أربعة لعناصر أمن، جراء نزاعين عشائريين وقعا في منطقتين متفرقتين من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تعرضت لهجوم أثناء محاولتها فض نزاع عشائري اندلع في ناحية العزير جنوبي ميسان، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على الوضع".

وأضاف أن "نزاعاً مسلحاً آخر اندلع بين مزارعين على خلفية خلافات بشأن ملكية أرض زراعية شمال مركز المحافظة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث".