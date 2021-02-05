نزاعان عشائريان في بغداد.. إصابة شخص بجروح خطيرة والاستيلاء على عجلة مواطن كـ"فدية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع نزاعين عشائريين في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان نزاعا عشائريا اندلع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف المصدر؛ أن النزاع اسفر عن اصابة شخص واحد بجروح خطيرة، لافتا إلى أن الاشتباكات بين العشيرتين ما زلت مستمرة.

وفي الاثناء؛ ان نزاعا آخر اندلع ضمن منطقة ابو دشير الدورة تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة، بحسب المصدر.

وبين المصدر؛ أن الطرف الأول في النزاع قام بالاستيلاء على عجلة الطرف الثاني كفدية، مشيرا إلى أن النزاع كان بسبب ديون.