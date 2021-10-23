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نزاعان عشائريان باسلحة خفيفة ومتوسطة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-23T09:03:27+0000
نزاعان عشائريان باسلحة خفيفة ومتوسطة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بإصابة مواطن من سكنة محافظة البصرة نتيجة شجار عشائري حدودي بين المحافظتين جنوبي العراق، في وقت  سيطرت قوة أمنية على نزاع آخر شمالي ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً وقع، اليوم، بين عشيرتي (السواعد والبتران) في قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار"،  مبيناً أن النزاع الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقع قرب منطقة حدودية مع محافظة البصرة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".

وبين المصدر، أن "النزاع تسبب بإصابة شخص من محافظة البصرة كان قريباً من منطقة الحادث، وتم نقله إلى المشفى التركي وسط مدينة الناصرية لتلقي العلاج بعدما سيطرت قوة أمنية على الشجار ".

وفي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وقع شجاري عشائري آخر بين عشيرتي الهلاليين والعظيميين على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وتابع المصدر، أنه "فور اندلاع النزاع، سيطرت قوة أمنية على الموقف، واتخدت الإجراءات القانونية بحق الطرفين".

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