إنذار (ج) حتى إشعار آخر في العراق استعداداً للأربعينية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية العراقية دخلت حالة الانذار القصوى (ج) حتى إشعار آخر، وذلك استعداداً لتطبيق خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في وقت يستمر فيه تدفق الزائرين الوافدين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية، وبحسب المقر المسيطر لزيارة الأربعينية، فقد ارتفعت الأعداد، الثلاثاء، إلى أكثر من 2.1 مليون زائر منذ الأول من شهر محرم.

ومع توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه إلى محافظة كربلاء لإحياء الزيارة، تتزايد المخاوف من تأثير أزمة الكهرباء على الخدمات المقدمة للمواكب والزائرين.

وأعرب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، السبت الماضي، عن بالغ قلقه واستنكاره لاستمرار ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظات النجف وكربلاء وبابل، بالتزامن مع الذروة الخدمية لإحياء الزيارة الأربعينية وما يرافقها من تزايد غير مسبوق في الحاجة للكهرباء.

من جهتها، أكدت مديرية زراعة كربلاء، أمس الاثنين، عدم وجود أي مخاوف بشأن توفر المواد الغذائية خلال زيارة الأربعين، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك فائضاً في إنتاج الخضروات ومنتجات الدواجن، بما يضمن تلبية احتياجات ملايين الزائرين مع الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 آب/ أغسطس 2026، بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).