نداء "عاجل" للكاظمي بعد "عودة حليمة لعادتها القديمة"

شفق نيوز / كشف مسؤول محلي بارز في ديوان محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن أبرز الأسباب التي ساعدت على تنفيذ تنظيم داعش عملياته الإرهابية في قضاء هيت غربي المحافظة، والذي تسبب بعودة نزوح الأهالي، فيما وجه "نداءً عاجلاً" لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالبه بـ"التدخل فوري".

وقال رئيس المجلس المحلي المنحل بقضاء هيت، محمد مهند، لوكالة شفق نيوز، إن "الخروق الأمنية التي شهدتها مدينة هيت مؤخراً، تسببت بركود اقتصادي غير مسبوق، وحتى من كان يعمل على تأهيل منزله، قد توقف وينتظر ليرى (إن عادت حليمة لعادتها القديمة)، في إشارة إلى خطر داعش الذي بدأ بالظهور مجدداً.

واضاف مهند، أن "عائلات نزحت مجدداً من مناطق هيت، بسبب الخوف من العمليات الإرهابية، منهم أصحاب رؤوس الأموال، كونهم يبحثوا عن البيئة الاستثمارية الآمنة".

وأشار إلى وجود شركات كانت تنوي القدوم إلى المدينة، لتنفيذ مشاريع إنتاجية تسهم بتوفير فرص عمل للعاطلين، لكن تلك الخروق حالت دون ذلك.

وحول الأسباب التي تقف وراء تمكن داعش من تنفيذ عملياته، قال مهند، إن "المناطق التي تشهد خروق أمنية، هي التي تقع بالقرب من المناطق الصحراوية، ومدينة هيت، أشبه بشريط سكني مع نهر الفرات، ومن جنوبها مناطق صحراوية مفتوحة، تصل إلى الحدود العراقية الأردنية".

وأكد أن "قاطع مسؤولية قوات الجيش العراقي كبير، ويحتاج إلى أعداد إضافية من العناصر وتعزيزها، لتتمكن من تأمين منطقة المحمدي تحديداً، وما يتبعها من قرى ومناطق صحراوية".

وكشف مهند، عن وجود ما أسماه "تحديثاً بشأن مواقع تواجد عناصر التنظيم"، وفق معلومات استخبارية تؤكد تحركاتهم بمناطق صحراوية، وبسبب نقص الجولات الجوية الاستطلاعية، وعدم تعاونها مع القوات الموجودة في هيت، حال دون مطاردتهم".

ولفت إلى أن "هيت بحاجة إلى قوة جوية لتمشيط منطقة (معمل محيي)، كونها منطقة وعرة تحتوي على بئر ارتوازي طبيعي وأدغال، تسهل على عناصر داعش الاختباء".

وأردف بالقول "قضاء هيت يعاني من قلة الاهتمام من قبل قائممقام المدينة، وأعضاء مجلس النواب الممثلين عنه، ونحن بحاجة إلى توضيح من قبل القوات الأمنية، حول الحوادث التي تحصل، وإلى أين وصلت نتائج التحقيقات بها، لكن للأسف هذا ما لم يتوفر ولن يتم كشف الجرائم الأخيرة حتى الآن".

واختتم المسؤول المحلي، حديثه بتوجيه رسالة إلى الكاظمي، مضمونها "أوجه ندائي إلى رئيس الوزراء، بالاهتمام بقضاء هيت، كون هناك حركة لعناصر داعش في مناطق معينة وهناك معلومات استخبارية دقيقة تؤكد ذلك، لكن تحتاج إلى دعم لوجستي وجوي للقضاء عليهم".