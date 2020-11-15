نحو 500 عنصر من حشد البغدادي لم يتسلموا مرتباتهم منذ 3 سنوات

شفق نيوز/ كشف قيادي في حشد مدينة البغدادي، عن عدم تسلم نحو 500 عنصر من الحشد العشائري رواتبهم منذ ثلاث سنوات، فيما أشار إلى أن هذه القوة قدمت "شهداء" اثناء المعارك ضد التنظيم الارهابي، لم تقم الحكومة بتعويض عوائلهم.

وقال قائد قوات "الحشد العشائري"، في مدينة البغدادي غرب الانبار، مال الله برزان حمرين لوكالة شفق نيوز، إن قوات الفوج الأول التابع لحشد ناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي) والبالغ عددهم 440 عنصر لم يتسلموا مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مناشدا السلطات في بغداد، إلى حل ملف المقاتلين الذين واجهوا تنظيم "داعش"، وشاركوا في تحرير البلدة والتصدي له في مناطق أخرى من غرب الانبار.

وأوضح حمرين أنه رغم التضحيات الجسيمة التي قدموها أثناء عمليات تحرير الناحية والمناطق الغربية المجاورة لها إلا أنهم ورغم صدور أوامرهم الإدارية لم يتم صرف مستحقاتهم المالية حتى اليوم.

وأضاف أن قيادات الحشد في ناحية البغدادي والانبار عموما قد تواصلوا وبشكل مباشر مع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق عادل عبد المهدي بالإضافة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقيادات أمنية أخرى، لأجل صرف رواتبهم إلا أنهم وعلى حد قوله لم يحظوا بشيء عدا الوعود.

وبين أنه في العام 2017 تم إنشاء مقبرة بالقرب من الحي السكني في الناحية، تحوي على مئات من ضحايا العمليات الإرهابية والمقاتلين الذين استشهدوا خلال التصدي لتنظيم "داعش"، في بلدة البغدادي والمناطق الغربية، والحال نفسه لم يتم تعويض أسرهم لغاية الآن.

وناشد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم ملف مقاتلي الحشود في الانبار الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتلقوا مرتباتهم منذ ثلاث سنوات، بدون سبب أو حجة قانونية واضحة.