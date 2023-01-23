نحو 50 وفاة وخسائر بالمليارات.. حصيلة مفزعة بحوادث الحرائق في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر امني مطلع في ذي قار، اليوم الإثنين، عن احصائية شاملة بحوادث الحريق في المحافظة خلال العام الماضي، مؤكداً تسجيل قرابة 50 حالة وفاة نتيجة هذه الحوادث.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة شهدت خلال عام 2022 المنصرم، تسجيل 2300 حادث حريق توزعت على جميع مناطق الناصرية وضواحيها"، لافتا إلى أن "الخسائر المالية في هذه الحرائق بلغت بمليارات الدنانير".

وأضاف المصدر، أن "الإحصائية العامة بعدد الوفيات في هذه الحوادث، بلغت 10 حالات وفيات اثناء اخماد الحرائق، و39 حالة وفاة أثناء عمليات الإنقاذ والتي غالبيتها تحصل على الطرق العامة بسبب حوادث السير".

وتابع المصدر، ان" حوادث الحريق التي شهدتها المحافظة العام الماضي، كانت غالبيتها وبنسبة تتجاوز الـ50% بسبب تماس كهربائي".