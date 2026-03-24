25 قتيلاً وجريحاً من الحشد الشعبي حصيلة قصف قاعدة الحبانية في الانبار (تحديث)

شفق نيوز - الانبار

ارتفعت حصيلة الاستهداف الجوي الذي طال مقراً للحشد الشعبي داخل قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إلى 25 عنصراً بين قتيل وجريح.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الغارات "مجهولة المصدر" أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 10 مقاتلين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة نظراً لخطورة بعض الإصابات.

وفي سياق متصل، نعت هيئة الحشد الشعبي في بيان رسمي، قائد عملياتها في محافظة الأنبار، سعد دواي، الذي قضى جراء هذا القصف، ليكون أبرز الشخصيات المستهدفة في هذا الهجوم.