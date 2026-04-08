نحو 120 قتيلاً في العراق خلال 40 يوماً من التصعيد الإقليمي (إحصائية)

شفق نيوز - واشنطن

أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن نحو 120 شخصاً بينهم عناصر من القوات الأمنية والبيشمركة لقوا حتفهم خلال تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة والتي دامت نحو 40 يوماً لتنتهي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين تمهيداً لإبرام سلام دائم.

وبحسب "هرانا" في تقرير لها، نقلا عن السلطات الصحية في العراق بأن ما لا يقل عن 117 شخصا قتلوا منذ بداية "الحرب". ومن بين هؤلاء مدنيون، وعناصر الحشد الشعبي، وجنود من الجيش، وأفراد من الشرطة، ومقاتلون من قوات البيشمركة في اقليم كوردستان.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين امنيين بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.