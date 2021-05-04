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نحو نصفها من النساء.. الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-05-04T17:43:48+0000
نحو نصفها من النساء.. الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في ميسان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، عن تفكيك عصابة لبيع وترويج المخدرات في المحافظة، نحو نصفها من النساء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من إلقاء القبض على سبعة متهمين ببيع وترويج المواد المخدرة، بينهم ثلاث نساء، وضبطت بحوزتهم أدوات تعاطي وكميات وأنواع مختلفة من المواد المخدرة.

وبينت انهم من المطلوبين وفق احكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ويوم أمس الاثنين، أبلغ مصدر أمني في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني وسوات ومركز شرطة قضاء الفهود، تمكنت من تفكيك عصابة نسائية مكونة من امرأتين تتاجران بالعملة المزيفة، وهما متهمان رئيسيتان بالعديد من عمليات ترويج هذه العملة جنوبي وشرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

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