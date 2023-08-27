نحر وصعقة ينهيان حياة شابين في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية، وآخر قضى بنحر رقبته.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العقد العشرين من عمره، لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية في قضاء مندلي 93 كم شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "الشاب يعمل في مولد أهلي، ولقي مصرعه أثناء أعمال صيانة في المولد"، مؤكداً نقل الجثة إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق بملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، لفت المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شاب قتل شقيقه البالغ من العمر 15 عاماً نحرا بالسكين في محل لبيع الاراكيل بسوق ناحية بهرز 8 كم جنوب بعقوبة"، مشيرا إلى أن "الجاني يخضع الآن للتحقيق".

وفي وقت سابق من اليوم، عثرت الأجهزة الأمنية في ديالى، على جثة شاب مقتول داخل محل لبيع الاراكيل في منطقة(باب الخان) وسط ناحية بهرز جنوبي بعقوبة، وسط ظروف غامضة.