بـ5 إطلاقات نارية.. العثور على جثة رجل جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بالعثور على جثة رجل شمالي المحافظة، قضى رميا بالرصاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل من تولد 1981، في نهر الكرمة، وعليها آثار 5 إطلاقات نارية، كما عثر على عجلته نوع (اوباما) صفراء اللون مركونة على جانب الطريق".

وأضاف أن "الرجل يسكن منطقة حاوي عباس في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، ويعمل كاسب"، مبينا أن "ذوي المجني عليه طلبوا تقديم شكوى، لمعرفة الجاني".

وكانت أنباء، تحدثت في وقت سابق من اليوم، عن العثور على جثة رجل، قتل نحرا في محافظة ذي قار.