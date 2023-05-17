نحر شاب على يد مجهولين في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء بإنقاذ شاب من عملية نحر جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين اقتحموا أحد المنازل ليلة أمس في أطراف قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين ونحروا شابا ولاذوا بالفرار.

وأضاف أن ذوي الشاب تمكنوا من إنقاذه بإعجوبة بعد نقله إلى المستشفى وإجراء عملية ومعالجة تكللت بالنجاح، وإنقاذه من موت محقق، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية تواصل التحري والبحث عن منفذي الحادثة .

وبين المصدر أن أسباب الحادث مجهولة لغاية الآن، والتحقيق ما يزال مستمرا.