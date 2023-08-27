نحر الشقيق يهز ديالى.. القصة الكاملة لواقعة الذبح

شفق نيوز / شهدت ناحية بهرز يوم الأحد، جريمة هزت محافظة ديالى بأكملها، بعد مقتل شاب على يد شقيقه نحراً بسكين.

والشاب الذي نُحر يدعى "أثير محمد عبود" يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعمل في محل لبيع (الاراكيل) في سوق باب الخان وسط ناحية بهرز.

وقضى أثير نحراً، على يد شقيقه "علي محمد" البالغ من العمر 20 عاماً، وبحسب مقربين من العائلة، فإن شجاراً نشب بين الأخوين داخل المحل، تطور إلى رفع علي سكيناً على أثير، ونحره من الرقبة.

ووفق معلومات أولية تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن سبب الخلاف كان على مصاريف نفقة طالبت بها "أم اثير" والدة الضحية والجاني، حيث أن الوالدين منفصلين، ولأثير وعلي بنت أخرى، وعند الطلاق عاش علي وشقيقته عند الأب، بينما عاش أثير مع والدته.

وتشير المعلومات، إلى أن علي كان على خلاف مستمر مع الأم وشقيقه أثير (الضحية) ووصلت الخلافات بهما إلى هذه الجريمة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الأمن العراقية القاتل (علي)، بعد تطويق مكان الحادث، فيما سهلت نقل جثة الضحية (أثير) إلى دائرة الطب العدلي.