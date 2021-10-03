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نجدة بغداد تستنفر عناصرها لتأمين مراكز الانتخابات

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T11:04:57+0000
نجدة بغداد تستنفر عناصرها لتأمين مراكز الانتخابات

شفق نيوز/ استنفرت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، جميع ملاكاتها ونشر عدد كبير من الدوريات والمرابطات ضمن مناطق تواجد المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية وبتواجد ميداني لمديري قواطع النجدة في جانبي الكرخ والرصافة ومدراء اقسام النجدة ضمن عموم العاصمة.

وأضاف بيان للمدير ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم "نشر مفارز الكلاب البوليسية K9 بالقرب من المراكز الانتخابية والطرق المؤدية لها وتفتيش المراكز الانتخابية بالاضافة الى نشر عدد كبير من دوريات النجدة لتأمين الحماية اللازمة لمخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار إلى "تفعيل دور كل ما من شأنه تأمين الاستحقاق الانتخابي واجراء انتخابات حرة نزيهة في جو أمني مستقر".

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