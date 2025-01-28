إنجاز 80% من الحاجز الكونكريتي على الحدود العراقية السورية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بأن نسبة الإنجاز في نصب الحواجز الكونكريتية على الحدود العراقية السورية ضمن حدود المحافظة وصلت إلى 80%.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الأعمال تتركز على تأمين الحدود من جهة غربي نينوى وشمال غربي نينوى، وصولاً إلى منفذ ربيعة الحدودي، المعروف أيضاً باليعربية.

وأكد المصدر أن هذه الحواجز تتكون من ثلاثة مستويات من التأمين، تشمل الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة "بي آر سي"، إضافة إلى تدابير أمنية أخرى لتعزيز الحماية على طول الحدود.

كما أشار إلى أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لتأمين الحدود بشكل كامل ومنع أي محاولات للتسلل أو عبور غير قانوني.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز التدابير الأمنية على الحدود مع سوريا بعد تصاعد الأحداث في الداخل السوري خلال الفترة الماضية. وتعمل الحكومة العراقية منذ فترة على إنشاء الحواجز الحدودية، كجزء من خطة أمنية موسعة تهدف إلى الحد من تسلل الإرهابيين والمسلحين عبر الحدود.

وكانت مصادر رسمية قد أشارت سابقاً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن تنسيق أمني مشترك بين القوات الأمنية العراقية والجهات المعنية لضمان حماية الحدود العراقية ومنع أي تهديدات أمنية قادمة من الأراضي السورية. وتُعد الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة جزءاً من تلك الجهود لتعزيز السيطرة على الحدود وتحقيق الاستقرار في المناطق المتاخمة لها.