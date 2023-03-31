نجاح غاب لسنوات في ديالى.. داعش وعصابات التهريب في قبضة "النخبة"

شفق نيوز / أفادت قوات الأمنية العراقية، يوم الجمعة، بأن الضربات الجوية وعمليات فرض القانون في محافظة ديالى، حققتا نتائج كبيرة لم تشهدها السنوات الخمس الماضية.

وقال القيادي في الحشد – محور حمرين محمد سالم التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات الجوية المكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أثمرت عن قتل أكثر من 40 عنصراً بتنظيم داعش، بينهم قيادات مهمة مطاردة منذ سنوات طويلة".

وأضاف التميمي، أن "غالبية الضربات تركزت في أطراف بحيرة حمرين والحدود الفاصلة بين البحيرة وناحيتي جلولاء وقره تبه"، مبيناً أن "عمليات الحشد في القرى النائية الرابطة بين شمالي ديالى وأطراف إقليم كوردستان وغربي صلاح الدين، نجحت في قطع طرق تواصل وتسلل داعش بشكل شبه تام، وبإسناد مستمر من الطيران الحربي".

في سياق متصل، أكد ضابط في قيادة عمليات ديالى، انخفاض عمليات التهريب المنظمة في ديالى بنسبة 75% على أقل تقدير، بفعل إجراءات فرض القانون والتنسيق العالي بين عمليات ديالى وقوات الفرقة الخاصة "النخبة" التي حققت نتائج كبيرة في القبض على المهربين، وتوازيها خطة ملاحقة لقيادة عمليات ديالى".

وأشار الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تشكيلات عمليات ديالى وإجراءات مكافحة التهريب نجحت في القبض على أكثر من 180 شاحنة وعجلة تستخدم في التهريب في مختلف الطرق الخارجية بمحيط الوحدات الإدارية الممتدة إلى حدود بغداد والحدود الإيرانية وأطراف إقليم كوردستان".