نجاة "يوتيوبر" من محاولة اغتيال في ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان، اليوم السبت، بنجاة احد مشاهير القضاء الشعبيين من محاولة اغتيال فاشلة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على اليوتيوبر (محمد جيفارا) في قضاء الكحلاء واصابوه برصاصات في جسده"، لافتا إلى أن " جيفارا يعد من مشاهير القضاء الشعبيين وهو ممثل شعبي كوميدي".

وبين المصدر، ان "المصاب تم نقله المشفى العام في مدينة العمارة مركز المحافظة، لغرض تلقي العلاج اللازم".

وشهدت محافظة ميسان مؤخراً تطورات أمنية متسارعة حيث اغتال مسلحون مجهولون السبت (5 شباط الجاري) القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها اغتالوا الخميس (3 شباظ) حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة، كما اغتال مجهولون أحد عناصر سرايا السلام في مدينة العمارة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة الأربعاء الماضي، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.