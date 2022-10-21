نجاة نقيب أطباء العراق من محاولة اغتيال بعد محاصرته

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من نقيب الأطباء العام جاسم العزاوي، اليوم الجمعة، تفاصيل محاولة اغتيال الأخير على يد عدد من أعضاء النقابة بعدما حاصروه داخل مقر النقابة.

وذكر لوكالة شفق نيوز، ان "العزاوي كان لديه خلافات سابقة مع أعضاء النقابة على تولي منصب النقيب، وقد كسب مؤخراً حكما قضائياً ولائيا بذلك، وعند مباشرته اليوم بمقر النقابة كنقيب عام للاطباء تمت محاصرته من قبل أعضاء النقابة وقاموا بالاعتداء عليه وضربوه في منطقة الرأس بآلة جارحة واغمي عليه لمدة 15 دقيقة، وتم نقله لاحقا للمشفى لغرض تلقي العلاج ".

وبين، ان" هذه الحادثة تمثل اغتيال رسمي للنقيب العام للأطباء وسجلت أقواله في مركز شرطة المشفى الذي نقل إليه على أنها شروع بالقتل وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي ".