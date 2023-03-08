نجاة نجل قاض من محاولة اغتيال في كركوك وصعقة كهربائية تنهي حياة فتى بديالى

شفق نيوز/ أفاد شاهد عيان ومصدر أمني، يوم الأربعاء، بنجاة نجل قاضي من محاولة اغتيال في محافظة كركوك، في وقت لقى فيه فتى مصرعه إثر صعقة كهربائية في ديالى.

وقال شاهد عيان من أهالي قضاء داقوق بمحافظة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أشخاص تقلهم سيارة نوع (سورنتو) فتحوا نيران أسلحتهم على المهندس عماد البياتي، نجل القاضي أحمد عباس البياتي، أمام جامع الصحابة في داقوق".

واوضح ان "الحادث أسفر عن إصابة نجل القاضي بجروح نقل على أثرها للمستشفى، وحالته مستقرة الآن".

في السياق، افاد مصدر امني في ديالى بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتى يبلغ من العمر 16 عاماً لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله في قرية منصورية الشط التابعة لقضاء الخالص (17 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف، ان "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".